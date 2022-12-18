جدول مواعيد نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت دول أوروبا والخليج وأمريكا

تُقام اليوم السبت 18 ديسمبر 2022 مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر، حيث تترقب الجماهير العربية موعد نهائي كأس العالم 2022 اليوم بتوقيت الكويت والسعودية وسلطنة عمان والعراق وأمريكا وألمانيا وإنجلترا وأستراليا وكندا وفي كل دول العالم، فاز المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني بكأس العالم من قبل مرتين لكل منتخب.

جدول مواعيد نهائي كأس العالم 2022

تُقام المباراة النهائية على استاد لوسيل وهو أحد أهم ملاعب قطر والعالم، منتخب فرنسا تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على المغرب، والأرجنتين فازت في قبل النهائي على كرواتيا، موعد نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت والسعودية وقطر والعراق سيكون عند الساعة 6 مساء، والتوقيت في سلطنة عمان والإمارات يكون عند الساعة 7 مساء.

تنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة النهائية اليوم على القناة المفتوحة، كما تذيع المباراة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، موعد نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا هو في 4 مساء، بتوقيت إنجلترا جرينتش عند الساعة 3 عصرًا.