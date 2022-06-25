جدول ميداليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022

بواسطة محمود عطا الله
جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

سوف نتابع من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية من 25 يونيو حتى 5 يوليو 2022، يتنافس على قمة ترتيب ميداليات الألعاب المتوسطية 2022 عدد 26 دولة من ثلاث قارات هي أوروبا وإفريقيا وآسيا، النسخة الحالية من تلك الدورة هي رقم 19، يتصدر قائمة الميداليات تاريخيًا في تلك البطولة إيطاليا ثم فرنسا ثم تركيا ثم إسبانيا، مصر تأتي في المركز السابع تاريخيًا من حيث الميداليات، تونس ثامنة، المغرب تاسعة، الجزائر في المركز العاشر.

جدول ترتيب ميداليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

عدد الدول المشاركة في دورة الألعاب المتوسطية بوهران 26 دولة، إجمالي عدد الرياضيين المشاركين في الدورة 3390، وسوف نبدأ متابعة جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 من يوم الأحد 26 يونيو، يذكر أن بعض المسابقات قد بدأت قبل الافتتاح الرسمي للدورة الذي كان يوم السبت 25 يناير، كما سنتابع معكم ميداليات الدول العربية في البطولة، والتي ستشهد منافسات كبيرة في كافة الألعاب.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وهران
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
إيطاليا
فرنسا
إسبانيا
تركيا
مصر
الجزائر
سوريا
اليونان
لبنان
كرواتيا
صربيا
سلوفينيا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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