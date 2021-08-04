جدول ميداليات العرب في الأولمبياد “طوكيو 2020”.. مصر تُضيف برونزية ثالثة

تقترب دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من نهايتها، حيث وصلنا اليوم إلى أخر منافسات الرابع من أغسطس 2021، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول ميداليات العرب في الأولمبياد 2021، وترتيب الدول العربية الحاصلة على ميداليات بين دول العالم، هذا وحتى الآن مازالت الصين على قمة جدول ترتيب ميداليات طوكيو برصيد 32 ميدالية ذهبية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني وحققت 25 ميدالية ذهبية.

جدول ميداليات العرب في الأولمبياد طوكيو 2021/2020

تتصدر دولة قطر جدول ترتيب ميداليات العرب في الأولمبياد 2021، بعدما حققت إنجاز تاريخي بالفوز بذهبيتين في رفع الأثقال وألعاب القوى، تليها تونس في المركز الثاني عربيًا بذهبية وفضية، ثم المغرب ثالثة بذهبية سفيان البقالي في سبق 3000 متر موانع، هذا وقد نجحت مصر في تحقيق ميدالية برونزية اليوم عن طريق المصارع محمد كيشو في وزن 67 كيلو جرام.