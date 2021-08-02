جدول ميداليات العرب في طوكيو 2021/2020.. المغرب تُتوج بذهبية سفيان البقالي

تواصل الدول العربية سعيها إلى حصد ميداليات أكثر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتواجه في هذا منافسة قوية من الدول الكبرى عالميًا في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020، كما نقدم ترتيب الدولة العربية الحاصلة على الميداليات بين كل دول العالم المشاركة في هذا الحدث الذي يتابعه الجميع في الكرة الأرضية.

جدول ميداليات العرب في طوكيو 2021/2020

انضمت المملكة المغربية، إلى قائمة الدول العربية الحاصلة على ميداليات أولمبية في طوكيو 2021، حيث حصد العداء المغربي سفيان البقالي على الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع، وهو واحد من أقوى سباقات ألعاب القوى، وبعد نهاية يوم 2 أغسطس 2021 تحافظ قطر على صدارة جدول ترتيب ميداليات العرب في دورة طوكيو الأولمبية.