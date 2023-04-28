نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى 2023 والتي تُقام في دولة قطر خلال الفترة من 26 حتى 29 أبريل 2023، تُقام منافسات البطولة على مضمار وساحة ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر بالعاصمة القطرية الدوحة، تُشارك في البطولة 12 دولة من أعضاء اتحاد غرب آسيا للقوى وهي: قطر، الكويت، السعودية، الإمارات، سوريا، العراق، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، اليمن.

جدول ميداليات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى 2023

بعد نهاية اليوم الثالث يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب ميداليات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى 2023 برصيد 9 ذهبيات و5 فضيات و4 ميداليات برونزية، يليه في المركز الثاني منتخب البحرين والذي حقق سبع ميداليات ذهبية، العراق حقق حتى الآن 6 ميداليات ذهبية في المركز الثالث من جدول ترتيب الميداليات، منتخب الكويت حتى الآن حقق 3 ذهبيات في المركز الرابع.