جدول ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 بقونيا

تستضيف مدينة قونيا التركية دورة ألعاب الإسلامية خلال الفترة من 9 حتى 18 أغسطس 2022 بمشاركة أكثر من 6000 رياضي من 58 دولة إسلامية، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022، ورصيد ميداليات السعودية والإمارات والكويت والمغرب وتونس والجزائر واليمن والعراق وسوريا وقطر وباقي المنتخبات العربية المشاركة، يذكر أن مصر قد اعتذرت عن المشاركة في تلك النسخة.

جدول ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 في قونيا

جمهورية تركيا تتصدر جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد نهائية اليوم التاسع من أغسطس 2022، وسوف تشهد قمة جدول الترتيب منافسة قوية بين الدول المشاركة، وتركيا ستكون هي أقوى الدول المرشحة للقب تنافسها دول كثيرة من كازاخستان وإيران والجزائر وعدة دول، يذكر أن الافتتاح الرسمي سيكون اليوم، في حين بدأت المنافسات من يوم 7 أغسطس.

ميداليات العرب في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022

كانت الإمارات أولى الدول العربية التي دخلت جدول ترتيب ميداليات الألعاب الإسلامية بتركيا بعد تأهل منتخب الدراجات الهوائية، وفي اليوم الأول دخلت السعودية، بعد ذلك ظهرت ميداليات الجزائر والمغرب، وميداليات البحرين في قونيا 2022 كانت بدايتها مع ألعاب القوى.