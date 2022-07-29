جدول ميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2022 في برمنجهام

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2022 ترتيب ميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2022

تستضيف مدينة برمنجهام الإنجليزية الدورة رقم 24 من ألعاب دول الكومنولث خلال الفترة من 28 يوليو حتى الثامن من شهر أغسطس 2022، حيث نُقدم لكم جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2022، يشارك في تلك البطولة 50 دولة من كل أنحاء العالم من المتحدثين باللغة الإنجليزية، يتنافسون في 20 لعبة بين فردية وجماعية، يشارك في الدورة أكثر من 5000 رياضي.

جدول ميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2022 برمنجهام

تتنافس على قمة جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب الكومنولث برمنجهام 2022 دول أستراليا وإنجلترا وكندا، وأيضًا من المرتقب أن يتنافس في المراكز التالية الهند ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وإسكتلندا وكينيا ونيجيريا وويلز، كما ذكرنا يتنافس في تلك الدورة 50 دولة من كل أنحاء العالم، سافروا إلى برمنجهام بألمع نجومهم الرياضيين لتحقيق ميداليات متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية.

افتتحت إنجلترا الرصيد في جدول ميداليات الكومنولث 2022 بميدالية ذهبية الترايثلون في أول أيام الدورة، في حين حققت أستراليا برونزية ومثلها لنيوزيلندا، في افتتاحية مشوار الدولتين في البطولة.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2022
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
إنجلترا 1 1
أستراليا 1 1
نيوزيلندا 1 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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