جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب البحرين 2025 تحت 20 سنة

تستضيف مملكة البحرين دورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت 20 سنة من 22 حتى 31 أكتوبر 2025، في مهرجان رياضي مميز يضم أكثر من 8000 رياضي آسيوي شاب، وأكثر من 45 لعبة أولمبية، حيث وفرت البحرين كل إمكانياتها لإنجاح تلك البطولة الفريدة والمميزة في نسختها الثالثة.

ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 بالبحرين

بعد ثلاثة أيام من انطلاق البطولة، تتصدر دولة الصين جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، تليها تايلاند، العراق متواجدة في جدول الترتيب وكذلك قطر والسعودية وباقي الدول العربية والخليجية في القارة الآسيوية.