جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب البحرين 2025 تحت 20 سنة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب

تستضيف مملكة البحرين دورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت 20 سنة من 22 حتى 31 أكتوبر 2025، في مهرجان رياضي مميز يضم أكثر من 8000 رياضي آسيوي شاب، وأكثر من 45 لعبة أولمبية، حيث وفرت البحرين كل إمكانياتها لإنجاح تلك البطولة الفريدة والمميزة في نسختها الثالثة.

ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 بالبحرين

بعد ثلاثة أيام من انطلاق البطولة، تتصدر دولة الصين جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، تليها تايلاند، العراق متواجدة في جدول الترتيب وكذلك قطر والسعودية وباقي الدول العربية والخليجية في القارة الآسيوية.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 الآسيا تحت 20
الدولة ميدالية ذهبية فضية برونزية مجموع الميداليات
الصين 13 13 5 31
تايلاند 7 2 3 12
أوزبكستان 6 3 4 13
إيران 3 5 7 15
الهند 2 5 8 15
كازاخستان 2 2 7 11
تايوان 2 2 6 10
الإمارات 2 1 2 5
العراق 1 2 0 3
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادي الاتحاد – نادي الهلال؟

أخبار الرياضة

نتيجة مباراة الهلال والبوليس الكيني اليوم.. هدفين لصنداي