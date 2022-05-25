جدول ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
جدول ميداليات الألعاب الخليجية 2022 بالكويت جدول ميداليات الألعاب الخليجية 2022 بالكويت

تستضيف دولة الكويت النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية 2022 بمشاركة الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي الكويت وقطر والبحرين وعمان والسعودية والإمارات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت، هذا وتستمر منافسات تلك البطولة حتى يوم 30 مايو الجاري، عدد لعبات الدورة 17 لعبة بين فردية وجماعية.

جدول ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت

مع أول أيام البطولة، تصدر المنتخب البحريني جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة، لكن بعد ذلك تظهر دولة الكويت بقوة وتتصدر جدول الترتيب، في حين تنافس الإمارات وقطر البحرين على المركز الثاني، من المرتقب أن تشهد الساعات القادمة من الدورة منافسة قوية بين الدول المشاركة.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 الكويت
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
الكويت 25 20 24 69
البحرين 20 20 15 55
الإمارات 15 12 10 37
قطر 12 18 12 42
عمان 11 5 11 27
السعودية 9 14 21 44
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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