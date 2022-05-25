جدول ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة بالكويت

تستضيف دولة الكويت النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية 2022 بمشاركة الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي الكويت وقطر والبحرين وعمان والسعودية والإمارات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت، هذا وتستمر منافسات تلك البطولة حتى يوم 30 مايو الجاري، عدد لعبات الدورة 17 لعبة بين فردية وجماعية.

جدول ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت

مع أول أيام البطولة، تصدر المنتخب البحريني جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة، لكن بعد ذلك تظهر دولة الكويت بقوة وتتصدر جدول الترتيب، في حين تنافس الإمارات وقطر البحرين على المركز الثاني، من المرتقب أن تشهد الساعات القادمة من الدورة منافسة قوية بين الدول المشاركة.