جدول ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر.. ترتيب البحرين والإمارات وقطر والعراق وسوريا

نجحت دولة الجزائر في تقديم نسخة مميزة من دورة الألعاب العربية 2023 (النسخة 15) والتي تُختتم يوم 15 يوليو 2023 الجاري، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 وترتيب المنتخبات المشاركة، تشهد كل الألعاب منافسات قوية بين الدول المشاركة، حيث يشارك أبطال الدول العربية في كل الألعاب ويتابع ملايين العرب منافسات ومباريات قوية.

جدول ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر

تواصل الجزائر بتفوق تصدر جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 حيث تخطت الخمسين ميدالية ذهبية قبل بداية منافسات يوم 10 يوليو 2023، عدد ميداليات البحرين صاحبة المركز الثاني وصل إلى 14 ميدالية ذهبية بفرق 6 ذهبيات عن المغرب صاحبة المركز الثالث، عدد ميداليات سوريا في الألعاب العربية حتى الآن 25 ميدالية متنوعة منها 8 ذهبيات، مصر حتى الآن في المركز الثامن بخمس ذهبيات.

بلغ عدد ميداليات الإمارات حتى الآن 5 ميداليات منهم 2 ذهبية و3 برونزية، عدد ميداليات قطر 11 منهم 5 ذهبيات في المركز الحادي عشر، تونس 47 منهم ست ذهبيات، عدد ميداليات العراق في دورة الألعاب العربية 2023 حتى الآن 15 وهم ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات.