جدول ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر.. ترتيب البحرين والإمارات وقطر والعراق وسوريا

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023

نجحت دولة الجزائر في تقديم نسخة مميزة من دورة الألعاب العربية 2023 (النسخة 15) والتي تُختتم يوم 15 يوليو 2023 الجاري، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 وترتيب المنتخبات المشاركة، تشهد كل الألعاب منافسات قوية بين الدول المشاركة، حيث يشارك أبطال الدول العربية في كل الألعاب ويتابع ملايين العرب منافسات ومباريات قوية.

جدول ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر

تواصل الجزائر بتفوق تصدر جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 حيث تخطت الخمسين ميدالية ذهبية قبل بداية منافسات يوم 10 يوليو 2023، عدد ميداليات البحرين صاحبة المركز الثاني وصل إلى 14 ميدالية ذهبية بفرق 6 ذهبيات عن المغرب صاحبة المركز الثالث، عدد ميداليات سوريا في الألعاب العربية حتى الآن 25 ميدالية متنوعة منها 8 ذهبيات، مصر حتى الآن في المركز الثامن بخمس ذهبيات.

بلغ عدد ميداليات الإمارات حتى الآن 5 ميداليات منهم 2 ذهبية و3 برونزية، عدد ميداليات قطر 11 منهم 5 ذهبيات في المركز الحادي عشر، تونس 47 منهم ست ذهبيات، عدد ميداليات العراق في دورة الألعاب العربية 2023 حتى الآن 15 وهم ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
الجزائر 52 30 33 115
البحرين 14 8 8 30
المغرب 8 23 11 42
سوريا 8 7 10 25
تونس 6 19 22 47
الأردن 6 9 6 21
قطر 5 2 4 11
مصر 5 0 0 5
فلسطين 4 2 1 7
عمان 2 1 3 6
الإمارات 2 0 3 5
العراق 1 5 9 15
السعودية 0 3 6 9
الكويت 0 3 3 6
ليبيا 0 1 1 2
اليمن 0 0 1 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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