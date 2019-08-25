جدول هدافي الدوري الانجليزي 2019 و النجم صلاح يشعل صراع صدارة الهدافين

النجم المصري محمد صلاح بدأ في التنافس مبكرا على لقبه المفضل في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وهي الجائزة التي تمنح لهداف المسابقة بعد نهاية البريميرليج.

أهداف النجم محمد صلاح ضد ارسنال

ونجح محمد صلاح في تسجيل ثنائية اليوم مع فريقه ليفربول ليقود فريقه للفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح سجل ثنائية اليوم ضد أرسنال ليصل إلى هدفه الثالث في المسابقة، بعد أن سبق وسجل في مباراة الجولة الأولى ضد نورويتش سيتي.

وبذلك بدأ محمد صلاح فى التنافس مبكرا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف، وهي الجائزة التى حصدها في الموسمين الأخيرين برصيد 32 و22 هدفا على الترتيب، حيث يحتل في الوقت الحالي الترتيب الثالث من بين الهدافين.

حيث يتصدر في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تيمو بوكي مهاجم نورويتش برصيد 5 أهداف ويليه اللاعب رحيم سترلينج نجم نادي مانشستر سيتي برصيد 4 أهداف، بينما يحتل اللاعب المصري صلاح في المركز الثالث برصيد ـ3 أهداف بالتساوي مع آشلي بارنس مهاجم بيرنلي.

حيث أنفرد نادي ليفربول بالصدارة في ترتيب الدوري الانجليزي و احتفظ بمكانه في البطولة برصيد 9 نقاط حيث أحرز محمد صلاح هدفين الأول من ضربة جزاء والثاني من هجمة مرتدة استلم خلالها الكرة من منتصف الملعب ليسجل هدف في 7 ثواني.