جدول هدافي الدوري السوداني 2022.. لاعب شاب ينافس على القمة

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري السوداني 2022 لهذا الموسم الذي يشهد منافسة كبيرة، وكما تشهد قمة الدوري الممتاز السوداني منافسة قوية بين الهلال والمريخ، تشهد قائمة الهدافين منافسة قوية بين نجوم ومهاجمي الهلال والمريخ وباقي الأندية، حيث تضم الأندية السودانية مجموعة من أبرز المهاجمين سواء محليين أو أجانب.

جدول هدافي الدوري السوداني 2022

أقيمت اليوم، مباريات الأسبوع 26، وشهدت تلك الجولة أهداف غزيرة، غيرت نتائج اليوم ترتيب الهدافين، حيث تقاسم نجم المريخ الشاب الجزولي نوح مع محمد عبد الرحمن الغربال مهاجم الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السوداني 2022، حيث سجل كل منهما 12 هدفًا حتى الأن، الغاني مايكل أبوجي مهاجم فريق هلال الساحل يأتي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، في حين تساوى مهاجم حي العرب بورتسودان الفاتح جادين مع وليد الشعلة نجم الهلال وكل لاعب سجل 7 أهداف.

برصيد 6 أهداف يأتي كل من نادر بابكر من توتي وصديق كوة من الأهلي مروي، ويليهم في جدول ترتيب الهدافين في الدوري السوداني 2022 ياسر مزمل وتوني أدجو وإبراهيم النسور وعبد الجليل أجاجون وولاء الدين موسى وخاطر عوض وكل لاعب منهم لديه 5 أهداف.