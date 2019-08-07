جدول ومواعيد مباريات أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019

مباريات هامة من المُقرر لها أن تُقام أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019، حيث يخوض الأهلي مباراته في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي أمام نظيره اطلع بره، كما يخوض الزمالك مباراته في دوري أبطال أفريقيا لقاء الذهاب في الدور التمهيدي أمام نظيره ديكاديها، ويُقام أيضاً في إطار الأسبوع الأول من الدوري البرتغالي والدوري الإنجليزي لقاءات هامة أبرزها لقاء مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.

جدول مباريات أول أيام عيد الأضحي 2019

نستعرض لكم كافة المباريات الهامة التي سوف تُقام أول أيام عيد الأضحي المبارك، أبرزها الأهلي ضد اطلع بره، الزمالك ضد ديكاديها، مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وسوف يخوض ريال مدريد مباراة ودية أمام روما.

المباراة المناسبة التوقيت(وفق مصر) بوافيستا ضد باكوس فيريرا الأسبوع الأول من الدوري البرتغالي 17:00 ماريتيمو ضد سبورتينج لشبونة الأسبوع الأول من الدوري البرتغالي 19:30 ريو آفي ضد فيتوريا جيماريش الأسبوع الأول من الدوري البرتغالي 21:30 سبورتينج براجا ضد موريرنسي الأسبوع الأول من الدوري البرتغالي 22:00 اطلع بره ضد الأهلي دوري أبطال أفريقيا 20:00 ديكاديها ضد الزمالك دوري أبطال أفريقيا 22:00 نيوكاسل ضد أرسنال الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي 15:00 مانشستر يونايتد ضد تشيلسي الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي 17:30 ليل ضد نانت الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي 15:00 ستراسبورج ضد ميتز الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي 17:00 ب. س. جيرمان ضد نيم أولمبيك الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي 21:00 روما ضد ريال مدريد ودية 20:00

وسوف تُذاع مباراة الأهلي أمام اطلع بره عبر قناة أون سبورت بعدما أعلنت بشكل رسمي عبر تويتر، وسوف نتابع معكم كافة نتائج المباريات فور نهايتها عبر كلمة دوت أورج.