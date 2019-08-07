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جدول ومواعيد مباريات أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث

مباريات هامة من المُقرر لها أن تُقام أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019، حيث يخوض الأهلي مباراته في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي أمام نظيره اطلع بره، كما يخوض الزمالك مباراته في دوري أبطال أفريقيا لقاء الذهاب في الدور التمهيدي أمام نظيره ديكاديها، ويُقام أيضاً في إطار الأسبوع الأول من الدوري البرتغالي والدوري الإنجليزي لقاءات هامة أبرزها لقاء مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.

جدول مباريات أول أيام عيد الأضحي 2019

نستعرض لكم كافة المباريات الهامة التي سوف تُقام أول أيام عيد الأضحي المبارك، أبرزها الأهلي ضد اطلع بره، الزمالك ضد ديكاديها، مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وسوف يخوض ريال مدريد مباراة ودية أمام روما.

المباراةالمناسبةالتوقيت(وفق مصر)
بوافيستا ضد باكوس فيريراالأسبوع الأول من الدوري البرتغالي17:00
ماريتيمو ضد سبورتينج لشبونةالأسبوع الأول من الدوري البرتغالي19:30
ريو آفي ضد فيتوريا جيماريشالأسبوع الأول من الدوري البرتغالي21:30
سبورتينج براجا ضد موريرنسيالأسبوع الأول من الدوري البرتغالي22:00
اطلع بره ضد الأهليدوري أبطال أفريقيا20:00
ديكاديها ضد الزمالكدوري أبطال أفريقيا22:00
نيوكاسل ضد أرسنالالأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي15:00
مانشستر يونايتد ضد تشيلسيالأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي17:30
ليل ضد نانتالأسبوع الأول من الدوري الفرنسي15:00
ستراسبورج ضد ميتزالأسبوع الأول من الدوري الفرنسي17:00
ب. س. جيرمان ضد نيم أولمبيكالأسبوع الأول من الدوري الفرنسي21:00
روما ضد ريال مدريدودية20:00

وسوف تُذاع مباراة الأهلي أمام اطلع بره عبر قناة أون سبورت بعدما أعلنت بشكل رسمي عبر تويتر، وسوف نتابع معكم كافة نتائج المباريات فور نهايتها عبر كلمة دوت أورج.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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