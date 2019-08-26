جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم بالتفصيل عبر موقع كلمة دوت أورج، جدير بالذكر أنه بعد أن خاضت الفرق 3 مباريات منذ إنطلاق الموسم الجديد تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بدون أي هزيمة حتى الآن، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بعد أن فقط نقطتين في اللقاء الذي جمعه بتوتنهام وانتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي

بعد سلسلة الإنتصارات منذ إنطلاق الموسم لليفربول، من المُقرر أن يخوض مباراته القادمة يوم السبت القادم في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، بينما يخوض المان سيتي مباراته القادمة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ضد برايتون، وسوف نتابع معكم كافة نتائج مباريات الدوري الإنجليزي للجولة الرابعة وأحدث ترتيب للدوري الإنجليزي بعد خوض اللقاءات المُقرر لها إقامتها.

المباراة الموعد (وفق توقيت مصر) ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد السبت 31 أغسطس، الساعة 13:30 كريستال بالاس ضد أستون فيلا السبت 31 أغسطس، الساعة 16:00 مانشستر سيتي ضد برايتون السبت 31 أغسطس، الساعة 16:00 وست هام يونايتد ضد نورويتش سيتي السبت 31 أغسطس، الساعة 16:00 تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد السبت 31 أغسطس، الساعة 16:00 نيوكاسل ضد واتفورد السبت 31 أغسطس، الساعة 16:00 ليستر سيتي ضد بورنموث السبت 31 أغسطس، الساعة 16:00 بيرنلي ضد ليفربول السبت 31 أغسطس، الساعة 18:30 ايفرتون ضد وولفرهامبتون الأحد 1 سبتمبر، الساعة 15:00 أرسنال ضد توتنهام الأحد 1 سبتمبر، الساعة 17:30

وسوف تُنقل كافة اللقاءات بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورت.