 التخطي إلى المحتوى

جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز
مباريات الجولة الرابعة

جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم بالتفصيل عبر موقع كلمة دوت أورج، جدير بالذكر أنه بعد أن خاضت الفرق 3 مباريات منذ إنطلاق الموسم الجديد تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بدون أي هزيمة حتى الآن، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بعد أن فقط نقطتين في اللقاء الذي جمعه بتوتنهام وانتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي

بعد سلسلة الإنتصارات منذ إنطلاق الموسم لليفربول، من المُقرر أن يخوض مباراته القادمة يوم السبت القادم في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، بينما يخوض المان سيتي مباراته القادمة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ضد برايتون، وسوف نتابع معكم كافة نتائج مباريات الدوري الإنجليزي للجولة الرابعة وأحدث ترتيب للدوري الإنجليزي بعد خوض اللقاءات المُقرر لها إقامتها.

المباراةالموعد (وفق توقيت مصر)
ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتدالسبت 31 أغسطس، الساعة 13:30
كريستال بالاس ضد أستون فيلاالسبت 31 أغسطس، الساعة 16:00
مانشستر سيتي ضد برايتونالسبت 31 أغسطس، الساعة 16:00
وست هام يونايتد ضد نورويتش سيتيالسبت 31 أغسطس، الساعة 16:00
تشيلسي ضد شيفيلد يونايتدالسبت 31 أغسطس، الساعة 16:00
نيوكاسل ضد واتفوردالسبت 31 أغسطس، الساعة 16:00
ليستر سيتي ضد بورنموثالسبت 31 أغسطس، الساعة 16:00
بيرنلي ضد ليفربولالسبت 31 أغسطس، الساعة 18:30
ايفرتون ضد وولفرهامبتونالأحد 1 سبتمبر، الساعة 15:00
أرسنال ضد توتنهامالأحد 1 سبتمبر، الساعة 17:30

وسوف تُنقل كافة اللقاءات بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورت.

سوف يهمك:

عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.