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جدول ومواعيد مباريات الزمالك في شهر أغسطس 2019

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث

موعد مباريات الزمالك القادمة خلال الشهر الجاري أغسطس 2019 نستعرضها لكم عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث يخوض الزمالك مباراته القادمة أمام نظيره ديكاديها أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019 في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي، جديراً بالذكر أن الزمالك على المستوي المحلي في الموسم الماضي قد حقق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما لُقب النادي الأهلي ببطل الدوري خلال الموسم الماضي بعد أن تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 80 نقطة.

موعد مباريات الزمالك في شهر أغسطس 2019

من المُقرر أن يخوض الزمالك خلال الشهر الجاري 3 مباريات، من بينهم مباراتين في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا ذهاب وعودة أمام ديكاديها، ومباراة في كأس مصر ربع النهائي أمام مصر المقاصة، على أن تكون المباراة القادمة للزمالك يوم الأحد القادم أمام ديكاديها في تمام العاشرة مساءً وفق توقيت مصر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا لقاء الذهاب.

المباراةالمناسبةتوقيت اللقاء (طبقاً لتوقيت القاهرة)
ديكاديها X الزمالكذهاب دور التمهيدي دوري أبطال أفريقيايوم الأحد 11 أغسطس 2019 في تمام العاشرة مساءً
الزمالك X ديكاديهاعودة الدور التمهيدي دوري أبطال أفريقيايوم الجمعة 23 أغسطس 2019 في تمام الثامنة مساءً
الزمالك X مصر المقاصةربع نهائي كأس مصريوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 في تمام التاسعة والنصف مساءً

وسوف نتابع معكم على موقع كلمة دوت أورج بتقنية التايم لاين كافة نتائج مباريات نادي الزمالك القادمة دقيقة بدقيقة.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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