جدول ومواعيد مباريات الزمالك في شهر أغسطس 2019

موعد مباريات الزمالك القادمة خلال الشهر الجاري أغسطس 2019 نستعرضها لكم عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث يخوض الزمالك مباراته القادمة أمام نظيره ديكاديها أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019 في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي، جديراً بالذكر أن الزمالك على المستوي المحلي في الموسم الماضي قد حقق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما لُقب النادي الأهلي ببطل الدوري خلال الموسم الماضي بعد أن تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 80 نقطة.

موعد مباريات الزمالك في شهر أغسطس 2019

من المُقرر أن يخوض الزمالك خلال الشهر الجاري 3 مباريات، من بينهم مباراتين في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا ذهاب وعودة أمام ديكاديها، ومباراة في كأس مصر ربع النهائي أمام مصر المقاصة، على أن تكون المباراة القادمة للزمالك يوم الأحد القادم أمام ديكاديها في تمام العاشرة مساءً وفق توقيت مصر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا لقاء الذهاب.

المباراة المناسبة توقيت اللقاء (طبقاً لتوقيت القاهرة) ديكاديها X الزمالك ذهاب دور التمهيدي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 11 أغسطس 2019 في تمام العاشرة مساءً الزمالك X ديكاديها عودة الدور التمهيدي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 في تمام الثامنة مساءً الزمالك X مصر المقاصة ربع نهائي كأس مصر يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 في تمام التاسعة والنصف مساءً

وسوف نتابع معكم على موقع كلمة دوت أورج بتقنية التايم لاين كافة نتائج مباريات نادي الزمالك القادمة دقيقة بدقيقة.