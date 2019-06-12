جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019| تشكيل المنتخب وموعد مباراة المغرب وساحل العاج| كيفية شراء التذاكر من تذكرتي دوت كوم tzkarti.com

تعرف على جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019، واستعداده للمواجهات في البطولة، حيث حسم المنتخب المغربي تأهله إلى كأس أمم أفريقيا، بعد تصدره إلى المجموعة الثانية في التصفيات، وأسود الأطلس سيسعون بكل الطرق للفوز بالقلب، وخرج المغرب في بطولة 2017 بهدف نظيف أما منتخب مصر، وأيضا أثبت جدارته في كأس العالم بروسيا، وتقام بطولة الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر بعد خروج الكاميرون بسبب عدم إكتمال البنية التحتية، وتستعد مصر جيدا لاستقبال البطولة بكامل التجهيزات، وستكون مباراة الافتتاح والوحيدة في ذلك اليوم، هي مباراة مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي.

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو 2019 وحتى يوم 19 يوليو 2019، وعن قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية فهم” منير مهند محمدي، ياسين بونو، أحمد التاجناوتي، عبد العال المحمدي، مروان دا كوستا، رومان سايس، مهدي بنعطية، أشرف حكيمي، نبيل درار، عبد الحكيم باعدي، نصير مزراوي، يونس عبد الحميد، يونس بلهندة، مبارك بوصوفه، حكيم زياش، أمين حارث، كريم الأحمدي، يوسف آيت بن ناصر، فيصل فجر، مهدي بورابيا، سفيان بوفال، عبد الرازق حمد الله، أسامة ادريسي، خالد بو طيب، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري”، وسنقدم لكم الآن، جدول مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019 Coupe d’Afrique des nations.

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مواعيد مباريات المنتخب المغربي التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019

مباراة المغرب _ غامبيا 12 يونيو 2019 18.30 بتوقيت مصر استاد مراكش مباراة المغرب _زامبيا 14 يونيو 2019 18.30 بتوقيت مصر استاد مراكش

مواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019

سيواجه المنتخب المغربي في كأس أمم افريقيا 2019 في المجموعة الثالثة، كلا من نامبيا، ساحل العاج، وجنوب إفريقيا، لذلك هي تسمى بمجموعة الموت، وسيكون جدول المباريات كالتالي:

مباراة المغرب ونامبيا 23 يونيو 2019 17.30 بتوقيت المغرب استاد السلام بالقاهرة مباراة المغرب وساحل العاج 28يونيو 2019 20.00 بتوقيت المغرب استاد السلام بالقاهرة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا 1 يوليو 2019 19 بتوقيت المغرب استاد السلام بالقاهرة

كيفية شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019

أصبح الآن من السهل الحصول على تذكرة مباريات أمم أفريقيا بشكل سهل وسريع، وذلك من خلال موقع تذكرتي توت كوم والذي يتيح حجز التذاكر إلكترونيا، وذلك يوفر الجهد والوقت وعدم الترتيب، في البداية يتم الدخول إلى موقع تذكرتي وتسجيل الدخول ثم الحصول على Fan ID، ثم إتباع الخطوات المطلوبة من الموقع، حتى الحصول على رقم خاص للشراء وذلك من أجل منع أي طرق أخرى للبيع غير سليمة، ولمن هم أقل من 16 عام يمكنهم الحصول على التذكرة من خلال بطاقة تشجيع ولي الأمر، وبعد الحصول على بطاقة التشجيع الخاصة بك، تذهب مرة أخرى إلى الموقع، ثم تقوم بفتح الصفحة الخاصة بك وتختار حجز المباراة التي تريد حضورها، وتصل التذكرة في غضون 5 أيام.

وعن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 فهي :

150 جنيه للدرجة الثالثة.

400 جنيه للثانية.

600 جنيه للدرجة الأولى.

500 جنيه للأولى علوي.

و2500 جنيه للمقصورة.

وتلك الأسعار للمباريات التي يكون بها المنتخب المصري، ولباقي المباريات 100 جنيه للدرجة الثالثة، و300جنيه للدرجة الثالثة، و 500 جنيه للدرجة الأولى.