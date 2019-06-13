جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019 وتشكيل المنتخب المغربي المشارك في البطولة

منتخب المغرب العربي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ليكون واحد من ضمن 4 مجموعات عربية تشارك في البطولة وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب، حيث تمتد فعاليات البطولة من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، نتابع معكم لنتعرف على جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019 في المجموعة الرابعة،، والتشكيل الرسمي للمنتخب.
المغرب في كأس الأمم الأفريقية
يطمح منتخب المغرب مثله مثل الفرق العربية الأخرى وباقي الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من أصل 24 منتخب في الحصول على البطولة والخروج منها حامل اللقب، ومن الجدير بالذكر مشاركة منتخب المغرب في البطولة ووصوله إلى النهائي 17 مرة، وقد حاز على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في عام 1976.
يشارك منتخب المغرب في البطولة ضمن المجموعة الرابعة لعب المباريات على أرض استاد السلام، وتضم المجموعة كل من:
|المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا
جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019
|الجولة
|المباراة
|التاريخ
|التوقيت
|الأولى
|المغرب وناميبيا
|23-6-2019
|الساعة 4:30 مساءً
|الثانية
|المغرب وكوت ديفوار”ساحل العاج”
|28-6-2019
|الساعة السابعة مساءً
|الثالثة
|المغرب وجنوب افريقيا
|1-7-2019
|الساعة السادسة مساءً
تشكيل منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية
- يشارك كل من منير الكجوي المحمدي وياسين بونو وأحمد التكناوتي في حراسة المرمى.
- وفي خط الدفاع يشارك كل من: مروان داكوستا ورومان سايس وعبد الحميد يونس ومهدي بنعطية وأشرف حكيمي ونصير مزراوي.
- خط الوسط يشارك كل من: كريم الأحمدي ويوسف آيت بن ناصر والمهدي بوربيعة ومبارك بوصوفة، ويونس بلهندة، وفيصل فجر، ونور الدين أمرابط، وحكيم زياش، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال، ونبيل درار.
- أما عن خط الهجوم فيشارك فيه: عبد الرزاق حمد الله، وخالد بوطيب، وأسامة إدريسي.
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