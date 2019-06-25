جدول ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2019.. مصر ضد الكونغو الديمقراطية أبرز اللقاءات

جدول مباريات اليوم الأربعاء نستعرضه معكم عبر موقع كلمة دوت أورج تزامناً مع بطولة أمم أفريقيا 2019 وكوبا أمريكا الذي تُقام في الوقت الحالي، وسوف يُقام اليوم الاربعاء عدد من اللقاءات الهامة أبرزهم مصر ضد الكونغو في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 الجولة الثانية، ونتابع معكم جميع نتائج المباريات فور نهايتها وكافة الأحداث المُتعلقة بالبطولة.

بطولة أمم أفريقيا 2019

تستضيف مصر في الوقت الحالي البطولة والتي بدأت منذ يوم 21 الماضي ومن المُقرر أن تنتهي يوم 19 يوليو القادم، وخاضت مصر المباراة الإفتتاحية ضد زيمبابوي وانتهي اللقاء بفوز المنتخب المصري بهدف دون مقابل، وتضم البطولة لأول مرة في تاريخها 24 منتخب، كما تُنقل قناة تايم سبورت الأرضية كافة المباريات، بالإضافة إلي قنوات بي أن سبورت.

جدول مباريات اليوم

يُقام اليوم عدد من اللقاءات الهامة في بطولة أمم أفريقيا، حيث يستضيف منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم على استاد القاهرة في تمام العاشرة مساءً، ويواجه منتخب أوغندا نظيره زيمبابوي في السابعة مساءً، وأخيراً يواجه منتخب نيجريا نظيره غينيا في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

المباراة الموعد القناة الناقلة المناسبة مصر ضد الكونغو 22:00 تايم سبورت الأرضية الجولة الثانية أمم أفريقيا 2019 نيجيريا ضد غينيا 16:30 beIN SPORTS MAX HD1 الجولة الثانية أمم أفريقيا 2019 أوغندا ضد زيمبابوي 19:00 beIN SPORTS MAX HD1 الجولة الثانية أمم أفريقيا 2019 أولسان هيونداي ضد اوراوا ريد دياموندز 12:00 بي أن سبورت دوري أبطال آسيا تشونبك هيونداي ضد شانغهاي إيست آسيا 12:00 بي أن سبورت دوري أبطال آسيا

الموعد في الجدول السابق طبقاً لتوقيت مصر، وسوف نتابع معكم نتائج المباريات فور نهايتها عبر موقع كلمة دوت أورج.

نتائج مباريات أمس الثلاثاء

فاز منتخب الكاميرون على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، بينما تعادل منتخب غينيا إيجابياً أمام بنين بهدفين، وفي بطولة كوبا أمريكا استطاع منتخب أوروجواي الفوز على نظيره تشيلي بهدف دون مقابل، وتعادل منتخب الإكوادور إيجابياً أمام منتخب اليابان بهدف، وفي بطولة دوري أبطال آسيا فاز فريق سانفريس هيروشيما على نظيره كاشيما انتلرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً تعادل فريق شاندونج ليونينج أمام نظيره ج. إيفرجراند بثلاثة أهداف لكل فريق.