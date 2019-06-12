جدول ومواعيد مباريات مصر القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2019 والقنوات الناقلة| موعد مباراة الفراعنة ضد تنزانيا

نقدم لكم جدول ومواعيد مباريات مصر القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، وتقام البطولة هذا العام على أرض مصر بقرار من الكاف CAF، حيث تم استبعاد الكاميرون بسبب عدم اكتمال البنية التحتية، وتبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية من الفترة 21 يونيو 2019، حتى يوم 19 يوليو، وستقام مباراة المنتخب الوطني وزيمبابوي في الافتتاح، وستكون هي المباراة الوحيدة في هذا اليوم، وستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسنقدم لكم في هذا الموضوع كل ما يخص منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019، وتقسيم المجموعات ومواعيد باقي المباريات في البطولة.

وعن التشكيل النهائي لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 سيكون كالتالي” محمد صلاح، أحمد المحمدي، وليد سليمان، عبدالله السعيد، أحمد الشناوي، عمر جابر، أحمد حجازي، محمد النني، أحمد علي كامل، أحمد حسن كوكا، مروان محسن، طارق حامد، محمود علاء، محمود عبدالرحيم، نبيل عماد، أحمد أيمن منصور، محمود حمدي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، عمرو وردة، محمد الشناوي، محمود حسن، علي أحمد”، وسنقدم لكم أيضا القنوات الناقلة لمباريات الكأس الامم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تأتي في مقدمة القنوات التي ستنقل كأس الأمم الأفريقية 2019 قنوات Bein sports، فهي من القنوات الرياضية التي تحرص بشكل دائم على كل ما يخص الساحرة المستديرة، وستقوم قناة تايم سبورت المجانية والمفتوحة بنقل المباريات، وأيضا قنوات Sabc الأفريقية، وقنوات ايرو سبورت، والتلفزيون المصري سيقوم بنقل مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019، وسنقدم لكم بالأسفل تردد معظم هذه القنوات.

جدول ومواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

الجميع يرغب في معرفة جدول مواجهات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك لتشجيع المنتخب الوطني وحضور هذه المباريات، وسنقدم لكم الآن جدول المباريات كالتالي:

مباراة مصر و زيمبابوي 21/6/2019 الساعة العاشرة مساء استاد القاهرة الدولي مباراة مصر والكونغو 26/6/2019 العاشرة مساء استاد القاهرة الدولي مباراة مصر و اوغندا 30/6/2019 التاسعة مساء استاد القاهرة الدولي

موعد مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019

وهذا الجزء الثاني من مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، لكل الفرق

الجدول الثالث لمباريات البطولة لجميع المنتخبات والفرق المشاركة هذا العام

كأس الأمم الأفريقية 2019 والمجموعات

ستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض 6 ملاعب هم:

استاد السلام بالقاهرة. استاد القاهرة الدولي. استاد الدفاع الجوي في القاهرة. استاد الإسكندرية في الإسكندرية. استاد الإسماعيلية. استاد السويس في السويس.

وينقسم كأس افريقيا 2019 إلى 6 مجموعات وهم:

المجموعة الأولى: أوغندا – زيمبابوي_ مصر – الكونغو، وستقام المباريات على استاد القاهرة الدولي. المجموعة الثانية: نيجيريا – غينيا_ مدغشقر – بوروندي، وتقام المباريات على استاد الإسكندرية. المجموعة الثالثة: السنغال – الجزائر_ كينيا – تنزانيا، وتقام المباريات على استاد الدفاع الجوي. المجموعة الرابعة: المغرب – كوت ديفوار_ جنوب أفريقيا – ناميبيا، تقام المباريات على استاد السلام. المجموعة الخامسة: تونس – مالي_موريتانيا – أنجولا، وتقام المباريات على استاد السويس. المجموعة السادسة: الكاميرون_ غانا_ بينين_ غينيا، وتقام المباريات على استاد الإسماعيلية.

ويمكنكم الرجوع إلى الصور السابقة لمعرفة مواعيد وجدول هذه المباريات، أما مباريات الدور ال 16 ستقام في أيام 5، 6، 7 يوليو، ومباريات الدور الربع النهائي تقام أيام 10 و11 يوليو، ومباريات الدور النصف النهائي تقام يوم 14 يوليو المباراة الأولى في السادسة مساء، والمباراة الثانية في التاسعة مساء، أما نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا ستكون في يوم 19 يوليو على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء.

موعد مباراة مصر ضد تنزانيا القادمة

ستقام مباراة مصر وتنزانيا على استاد برج العرب يوم الخميس القادم 13 يونيو 2019، وذلك تحضيرا من الفراعنة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وسيكون حكم المباراة هو محمد عادل، أما القناة الناقلة للمباراة فهي قناة Bein sports HD3، ويمكنك شراء التذاكر من الترام، النادي الأولمبي، ميدان المطار في برج العرب.

تردد قناة Bien Sports على النايل سات

التردد الاستقطاب درجة الترميز 12245 عمودي 27500

ترد قناة تايم سبورت المصرية على النايل سات

التردد الاستقطاب درجة الترميز 11449 أفقي 27500

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

سنقدم لكم باقي ترددات القنوات الأكثر شهرة الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

تردد قناة يورو سبورت Eurosport

التردد 12034 . الاستقطاب H. درجةالترميز 27500.

تردد قناة Sabc1 الأفريقية Astra 3A

التردد 10758.

الاستقطاب عمودي.

درجةالترميز 30000.

إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر، سيعطيها طابع خاص ومميز، وبالطبع ستوجه الدولة اهتمام خاص بتنظيم البطولة بشكل يليق بمكانة مصر، ومن خلال موقع تذكرتي توت كوم tzkrte.com يمكنك حجز تذاكر أي مباراة بسهولة.