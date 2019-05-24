جروس يُعلن قائمة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية

على الرغم من هجوم رئيس نادي الزمالك الشديد على المدير الفني كريستيان جروس، ووصفه له بأنه عنيد، وظلم لاعبين كثيرين، واتهامه بمجاملة العديد من اللاعبين، وتوعده للمدير الفني عقب مباراة نهضة بركان، ووسط كل هذه الأجواء المشحونة بين رئيس النادي والمدير الفني للفريق الذى يخوض مباراة هامة أعلن المدير الفني قائمة الفريق النهائية لخوض نهائي الكونفدرالية.

وضمت القائمة النهائية لفريق الزمالك والتي استقر عليها السويسري كريستيان جروس لمواجهة نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى ستقام يوم الأحد 26 مايو 2019 فى العاشرة مساءً على استاد برج العرب كل من:-

فى حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش، وعمر صلاح، ومحمود عبد المنصف.

فى خط الدفاع: محمد عبد السلام، ومحمد عبد الغني، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، وحازم إمام، وعبد الله جمعه، وبهاء مجدي.

فى خط الوسط: طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ومحمد حسن، ومحمود كهربا، ويوسف أوباما، وأيمن حفني، وإبراهيم حسن، ومحمد إبراهيم، وأحمد سيد زيزو، ومحمد عنتر.

فى خط الهجوم: خالد بوطيب، وحميد أحداد.

فى الوقت الذى يهاجم فيه رئيس النادي المدير الفني كريستيان جروس إلا أن جروس طالب من لاعبيه التركيز فى المباراة وضرورة الفوز لرد الاعتبار من الهزيمة فى لقاء الذهاب بهدف نظيف فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وطالبهم بحصد اللقب لأول مرة فى تاريخ النادي، وعدم التفكير فى أي شيئ غير المباراة وضرورة الفوز بها وكلف العديد من اللاعبين بمهام خاصة بعد عودة 3 لاعبين لصفوف الفريق المغربي.