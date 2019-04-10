جماهير أياكس ويوفنتوس تفتعل الشغب والمشاجرات أثناء مواجهة الفريقين بدوري الأبطال

وقعت اشتباكات عنيفة وأعمال شغب بين جماهير فريق يوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي قبل لقاء الفريقين في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب “يوهان كرويف” بالعاصمة الهولندية “أمستردام” والتي سبقتها تصريحات نارية من الفريقين.

وتواجدت أعداد كبيرة من جماهير يوفنتوس الإيطالي حول ملعب “يوهان كرويف” وافتعلوا الشغب ضد جماهير الفريق المستضيف، وحدت مواجهات قوية حتى تدخلت الشرطة الهولندية وألقت القبض على عدد كبير من المشجعين.

ولم تستطع الشرطة الهولندية السيطرة على الوضع إلا بعد استخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الجماهير، وألقت القبض على ما يقترب من 120 مشجعاً إيطالياً كانوا يحملون أغراضاً ممنوع الدخول بها للملعب.

وصادرت الشرطة الهولندية سكاكين ومطارق وأسلحة بيضاء من الجماهير الإيطالية المشجعة ليوفنتوس كما تم استخدام رشاشات المياه بضغط عالي لتفريق التجمهر، بعد حدوث الانفلات الأمني بمحيط ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام من جماهير الفريقين.

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