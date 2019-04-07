جماهير النادي الأهلي تطالب الخطيب بطلب هام وتطلق هتاف حاسم وطريف

من داخل الصالة المغطاة بالقلعة الحمراء، وأثناء مساندتهم لفريق الكرة الطائرة في مباراة فريق أسريا الليبي، لم تنسي جماهير النادي الأهلي التعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم والتي خسرها أمس أمام فريق صان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة قاسية لم يعهدها جماهيره، وكان تعليق الجمهور بالرغم من مرارة الهزيمة ساخرا وحاسما كالعادة.

هتاف جماهير الأهلي للرد على الساخرين

كما اعتاد اللاعبين والجهاز الفني ومن قبلهم مجلس إدارة النادي الأهلي على وقوف جماهير النادي وراء فريقة في الكبوات قبل الانتصارات، كانت نداءات الجماهير التي تحولت إلى هتافات داخل الصالة المغطاة تبعث الأمل في اللاعبين لتخطي هذه الكبوة، وتسخر من جماهير غريمة نادي الزمالك، من خلال هذا الهتاف العبقري.

جمهور الأهلي بجد جايين يوم السبت الستة مش كتير اسألوا بيبو وبشير

جماهير الأهلي تطالب الخطيب بفتح ملعب التتش

ولم ينسي الجمهور مطالبة رئيس النادي الكابتين محمود الخطيب، بالسماح له بمؤازرة الفريق وتحفيزه من خلال حضوه لمدرج التتش داخل أسوار النادي الأهلي قبل مباراة الإياب مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر إقامتها يوم السبت القادم على ملعب استاد برج العرب.

وعبر الجمهور عن طلبه بهتاف جديد موجه لرئيس النادي قال فيه

يا خطيب افتح التتش يوم السبت مافيش معلش

جدير بالذكر أن مباراة الإياب والتي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم على ملعب استاد برج العرب هي المباراة الثانية للنادي الأهلي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تلقيه خسارة كبيرة في المباراة الأولي بنتيجة (صفر – 5).