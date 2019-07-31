جماهير الوداد حزينه لرحيل اوناجم الى الزمالك

فى اشارة كبيره على حزن جماهير فريق الوداد المغربى على رحيل جناح الفريق اوناجم، والذى انضم حديثاً الى صفوف نادى الزمالك كإحدى الصفقات الجديدة التى أعلن عنها نادى الزمالك اليوم، وفى واحده من اقوى الصفقات التى أبرمها نادى الزمالك للموسم الجديد.

قامت صفحة عشاق الوداد -احدى اكبر الصفحات على الفيسبوك لجماهير نادى الوداد- بتعليقها على انتقال اللاعب اوناجم الى الزمالك بحزنها على رحيل نجم الفريق، والذى قام بتقديم أداء مميز مع الفريق الموسم الماضى سواء على مستوى التهديف او المساعدة فى احراز الاهداف مما ساهم بشكل مباشر فى مسيرة نادى الوداد للعام الماضى

حيث علقت الصفحة بالقول:”خبر انتقال اوناجم جاء كالصاعقة رغم ذلك نتمناله الخير” وأشارت الصفحه إلى أرقام اللاعب فى العام الماضى حيث يعد أكثر لاعب فى صناعة الاهداف، وثانى لاعب على مستوى التهديف مما يوضح المستوى المتميز الذى قام به اوناجم العام الماضى مع الوداد، وهو ما يمثل اخبار جيده لجماهير نادى الزمالك، والتى تنتظر بدورها تألق النجم المغربى مع الزمالك فى العام القادم.

وكان نادى الزمالك قد اعلن بشكل رسمى عن انتقال اوناجم الى الفريق بالأمس كما تم تقديم الاعب بالاضافى الى زملاءه الجدد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لتقديم الصفقات الجديدة بنادى الزمالك.