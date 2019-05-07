جماهير ليفربول تحرم فريق برشلونة من النوم في الفندق والتأثير على ميسي بشكل خاص

جماهير ليفربول تستقبل فريق برشلونة بكل قسوة وغضب بعد التعرض للهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وتوجه الكثير من الجماهير المتعصبة إلى مقر الفندق الذي يقيم فيه فريق برشلونة وقاموا بأعمال كثيرة من الشغب والألعاب النارية طوال الليل لحرمان اللاعبين من الراحة قبل مباراة الإياب ومحاولات لإثارة غضب ميسي قبل المباراة بحرمانه من النوم جيدا وهذا الأسلوب جديد على ملاعب أوروبا والجمهور العريق جمهور الريدز.

مباراة ليفربول وبرشلونة

يدخل نادي ليفربول لقاء برشلونة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء وهو متأخر في النتيجة بثلاثية نظيفة أحرزها كل من ليونيل ميسي هدفين ولويس سواريز هدف ليضع برشلونة قدمه في المباراة النهائية بشكل كبير جدا وينتظر جمهور ليفربول الريمونتادا من اللاعبين والعبور إلى المباراة النهائية رغم الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب أمام برشلونة ولكن هذا حال كرة القدم والجمهور دائما ما يكون متحمس للرد ويذكرون لاعبي ليفربول بالريمونتادا التاريخية أمام ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأخر الريدز بثلاثية في الشوط الأول ليعود ويحقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات ليفربول وبرشلونة عن مباراة اياب نصف النهائي

تقرر بالفعل غياب الدولي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فرمينهو عن مباراة برشلونة وهي أبرز الغيابات لدى الألماني يورجن كلوب بالإضافة إلى آدم لالانا ونابي كيتا وتقرر غياب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن اللقاء ورافينها للإصابة.