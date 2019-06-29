“جميع الأقمار” القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وأوغندا مجانا 30-6-2019 في كأس أمم أفريقيا

يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وأوغندا يوم الأحد الموافق 30-6-2019 ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وقد ضمن المنتخب المصري صعوده لدور الستة عشر بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ونتعرف من خلال التقرير على القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وأوغندا مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد.

مباراة مصر وأوغندا ستكون هامة جداً للجماهير المصرية والمنتخب أيضاً حيث تُعد هذه المباراة مصيرية تحدد من صاحب المركز الأول، فالمنتخب الأوغندي سيدخل المباراة برصيد 4 نقاط جمعها عن طريق من فوز على منتخب الكونغو الديمقراطية والتعادل مع منتخب زيمبابوي.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وأوغندا مجانا

وتنطلق ضربة البداية لماتش مصر وأوغندا مساء يوم الأحد 30-6-2019 على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة الـ11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب، وفي تمام الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات.

وكانت قناة تايم سبورت التي تبث على القمر نايل سات أعلنت نقل جميع وأخبار مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بالتعاون مع مجموعة من لاعبي كرة القدم ذو الخبرة الكبيرة والواسعة في عالم الساحرة المستديرة، وسنتعرف سوياً على تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لماتش مصر وأوغندا مجانا نايل سات.

تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات

إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات أمم أفريقيا مجانا

إليكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وأوغندا اليوم مجانا عرب سات وهوت بيرد، وهي نفس القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر مجانا 2019.