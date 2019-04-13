جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا في لقاء العودة – المارد في مهمة صعبة

يستقبل ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 13-4-2019 في لقاء العودة بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم يتطلعون لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وياه سات ويوتلسات والأقمار الصناعية المختلفة التي تبث عبرها هذه القنوات المجانية التي تذيع ماتش الأهلي وصن داونز اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المعروف أن مجموعة قنوات بي إن سبورت هي النقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا والعديد من البطولات العالمية بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تنقل لقاء الأهلي وصن داونز اليوم قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى ويعلق عليها المعلق أحمد عبده.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا

تقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 13-4-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتحديداً حسب توقيت دُبي.

ويسعى المارد الأحمر خلال لقاء اليوم السبت لتحقيق نتيجة إيجابية بل يحتاج الشياطين الحمر لتسجيل خماسية نظيفة أو مقابل هدف من أجل استعادة التوازن في البطولة الإفريقية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

ومن خلال موقع كلمة تجدون تغطية مستمرة لمتابعة أحداث ومجريات لقاء العودة بين المارد الأحمر وصن داونز الجنوب إفريقي في اللقاء الذي يحتاج خلالة الشياطين الحمر لتحقيق مهمه الريمنوتادا بتسجيل خماسية في شباك الخصم.

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