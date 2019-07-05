جنوب إفريقيا المحطة الثانية للفراعنة نحو التتويج باللقب تعرف علي موقف مشاركة “صلاح”

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، التي تنطلق اليوم السبت الموافق 6 يوليو على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور ال16 في بطولة الأمم الإفريقية، وتنطلق المباراة الساعة 22.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي أن سبورت ماكس HD1 HD2 وقناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي.

حقق المنتخب المصري الفوز بجميع مباريات دور المجموعات، وهو ما لم يتحقق من قبل ويعتبر رقماً قياسياً للمنتخب المصري، بأن يحقق العلامة الكاملة بدون أن يستقبل أي أهداف، منذ انطلاق البطولة سجل المنتخب المصري 5 أهداف في دور المجموعات ولم يستقبل أي أهداف، بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا كأفضل ثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود علاء، أحمد حجازي،أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد،عبد الله السعيد، محمد صلاح،محمود حسن.

خط الهجوم أحمد علي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة وملعب المباراة

طرفي اللقاء موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب اللقاء مصر *جنوب إفريقيا التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة قناة بي إن سبورت ماكسHD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي الرقمي والعادي استاد القاهرة الدولي

تعرف علي حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي الحكم الجابوني “أريك أوتوجو”.

نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة تليق بالفريقين الكبيرين، وتمنياتنا للفريق القومي بالفوز والعبور إلي الدور ربع النهائي.