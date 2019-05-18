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جوائز الدوري السعودي للمحترفين 2019.. تعرف على أسماء أفضل لاعب وحارس ومدير فني في كأس الأمير محمد بن سلمان

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

تم الإعلان رسميا عن الجوائز الفردية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، خلال حفل تكريم نجوم الدوري السعودي للمحترفين والذي عقد منذ قليل، مساء اليوم السبت 18 مايو 2019، بحضور لؤي السبيعي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي، يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين انتهى رسميا يوم الخميس الماضي، وفاز بتلك النسخة المتميزة نادي النصر السعودي، وجاء الهلال في المركز الثاني.

جائزة أفضل لاعب واعد فاز بها لاعب نادي التعاون متعب المفرج.
جائزة أفضل لاعب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان فاز بها مهاجم النصر وهداف الدوري عبد الرزاق حمد الله.
جائزة أفضل لاعب سعودي بالدوري فاز بها نجم وسط الهلال محمد كنو.
جائزة أفضل حارس “القفاز الذهبي” فاز بها حارس نادي الشباب ومنتخب تونس فاروق بن مصطفى.
جائزة أفضل مدرب حصل عليها مدرب نادي التعاون بيدرو إيمانويل.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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