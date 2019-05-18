جوائز الدوري السعودي للمحترفين 2019.. تعرف على أسماء أفضل لاعب وحارس ومدير فني في كأس الأمير محمد بن سلمان

تم الإعلان رسميا عن الجوائز الفردية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، خلال حفل تكريم نجوم الدوري السعودي للمحترفين والذي عقد منذ قليل، مساء اليوم السبت 18 مايو 2019، بحضور لؤي السبيعي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي، يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين انتهى رسميا يوم الخميس الماضي، وفاز بتلك النسخة المتميزة نادي النصر السعودي، وجاء الهلال في المركز الثاني.

جائزة أفضل لاعب واعد فاز بها لاعب نادي التعاون متعب المفرج.

جائزة أفضل لاعب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان فاز بها مهاجم النصر وهداف الدوري عبد الرزاق حمد الله.

جائزة أفضل لاعب سعودي بالدوري فاز بها نجم وسط الهلال محمد كنو.

جائزة أفضل حارس “القفاز الذهبي” فاز بها حارس نادي الشباب ومنتخب تونس فاروق بن مصطفى.

جائزة أفضل مدرب حصل عليها مدرب نادي التعاون بيدرو إيمانويل.