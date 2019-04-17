“جوائز قيمة” تنتظر جماهير مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد

مفاجآت كثيرة، تنتظر جماهير مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة، السحب على جوائز قيمة وكثيرة، حيث ستكون الجوائز الكبري في السحويات على أرقام تذاكر اللقاء هي 3 سيارات حديثة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الجوائز القيمة الأخرى، هذا وسوف تكون المباراة عبارة عن مهرجان رياضي كبير جدا وممتع للحاضرين في مدرجات ملعب اللقاء.

وتقام مباراة الهلال والنجم التونسي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، تبدأ المباراة عند الساعة 5.50 مساء بتوقيت دبي، الفائز من تلك المباراة سيفوز بالجائزة الكبرى للبطولة وقيمتها 6.5 مليون دولار أمريكي، وتعتبر النسخة الحالية من البطولة العربية، هي الأقوى والأنجح تاريخيا من كافة الجوانب، وتقام البطولة تحت إشراف رئيس الاتحاد المستشار تركي آل الشيخ.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، في خبر عاجل صادر عنه، أن النسخة القادمة من البطولة العربية ستحمل اسم ملك المغرب، حيث أكد خلال تغريده له، بأن البطولة القادمة ستحمل اسم كأس الملك محمد السادس 2019.

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