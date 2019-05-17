جوارديولا أبرز المرشحين لتدريب يوفنتوس بعد رحيل أليغري ومورينهو قيد الانتظار

أعلن الفريق الايطالي الملقب بالسيدة العجوز “يوفنتوس” أن المدرب ماكسيميليانو أليغري سيترك منصبة بعد انتهاء هذا الموسم، وذلك بعد الاخفاقات المتتالية للمدرب في دوري أبطال أوروبا الغائب غن السيدة العجوز منذ 1995، ويسعى يوفنتوس إلى التعاقد مع مدرب جديد يعطي طابع جديد للفريق المتطلع لحصد البطولات وخاصة بطولة دوري أبطال أوروبا وهناك 4 مدربين محط أنظار السيدة العجوز سنعرضهم بالترتيب.

بيب جورديولا

يعتبر بيب جوارديولا الخيار الأول لدى اليوفي حيث أنه من المتوقع أن لا يستمر جوارديولا مع مانشستر سيتي الموسم المقبل بعد فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في حق مانشستر سيتي المتهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف ولم يخاطر جوارديولا بالبقاء في مانشستر سيتي ومن المتوقع أن يتم حرمانه من اللعب في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، ويتجه يوفنتوس للمفاوضات مع بيب جوارديولا لقيادة يوفنتوس الموسم القادم.

جوزية مورينهو

يعتبر جوزيه مورينهو ثاني المرشحين لقيادة يوفنتوس في حالة فشل التعاقد مع جوارديولا فهو مدرب خبره في دوري أبطال أوروبا ويلقب بالداهية وأسلوبه يشبه كثيرا فريق السيدة العجوز ويعتبر من أبرز المرشحين على الساحة.

ماوريسيو بوكيتينو

يعتبر بوكيتينو خيار رائع بالنسبة ليوفنتوس فأثبت جدارته مع توتنهام الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم عدم وجود نجوم كبار مثل باقي الفرق ولكن نتيجة عن عمل فني واضح يؤهله أن يكون بين الكبار ويعتبر خيار ثالث أمام السيدة العجوز لقيادة الفريق في الموسم القادم.

جوارديولا قد يعمل مع رونالدو

ينتظر العالم أن يحدث هذا الحدث وأن يدرب جوارديولا كريستيانو رونالدو وذلك بعد المشكلات الأخيرة التي حدثت أثناء تدريب جوارديولا لفريق برشلونة وعندما كان يلعب رونالدو في صفوف ريال مدريد فنشبت بينهم المشادة الشهيرة ولكن هذا حال كرة القدم وينتظر عشاق رونالدو بيب جوارديولا ليشاهدوا النسخة الأبرز لكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.