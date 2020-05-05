جوردون تايلور.. تخفيض زمن المباراة عند إستئناف الدوري الانجليزي

صرح جوردون تايلور ، الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، أنه من المقترح أن يتم تعديل وقت المباراة في حالة إستئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقليل الوقت بدلاً من 90 دقيقة للشوطين، وذلك بعد ما تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في بريطانيا لمدة تزيد عن شهر ونصف بسبب إجتياح فيروس كورونا والتسبب في الكثير من الوفيات داخل بريطانيا .

تصريحات جوردون تايلور حول إستئناف الدوري الإنجليزي

قال جوردون تايلور أنه يتم التفكير في خفض زمن المباراة في حالة عودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى لتكون مدة الشوطين 45 دقيقة بدلاً من 90 دقيقة، وخلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “bbc”، قال بأن اللاعبون قلقون وإنهم ليسوا أغبياء، ويجب عليهم الإقتناع بأن عودة المباريات آمن لهم وللجمهور وللجميع، كما أضاف “لا نعلم المستقبل لكننا نعلم ما هي المقترحات والأفكار التي تم طرحها ومن بينها اللعب في ملاعب محايدة وأن تكون مدة شوطي المباراة أقل من 45 دقيقة”.

وأضاف لتصريحاته رغبته في الحفاظ على نزاهة المنافسة لذلك كان هناك الكثير من النقاط التي تم إثارتها ، ولكن قبل كل شيء ، هل يمكننا الآن إكمال المواسم بأمان؟”، وفي هذا السياق فقد عارضت العديد من الأندية خطة إستكمال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة وهم فرق أندية وست هام يونايتد، برايتون، بورنموث، أستون فيلا، نوريتش سيتي وواتفورد .