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“جيوفانا فال” حسابي الفتاة المكسيكية على تويتر وانستجرام يشهد عشرات الألاف من الزيارات

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
“جيوفانا فال” حسابي الفتاة المكسيكية على تويتر وانستجرام يشهد عشرات الألاف من الزيارات

جيوفانا فال الفتاة المكسيكية التي تسببت في استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري، مازالت تتابع الوضع في مصر عن كثب وبصورة مستمرة، حساب جيوفانا فال على تويتر لا يتوقف، فهي تقوم بالتغريد باستمرار  الآن وتُعلق على تطورات أزمة عمرو وردة، كما يشهد حسابي الفتاة المكسيكية على انستجرام وتويتر زيارات كبيرة جدا من الجماهير الكروية المصرية، يذكر أن الفتاة المكسيكية قد نشرت فيديو به تجاوزات أخلاقية وقالت أن الفيديو للاعب المنتخب عمرو وردة، كما نشرت صور لمحادثات بينها وبين اللاعب.

ردود الزائرين المصريين لحساب الفتاة المكسيكية على تويتر مختلفة، البعض يهاجم الفتاة، ويقول أنها تريد فقط الشهرة من نشر تلك الفيديوهات والمحادثات، كما يدافع البعض عنها، والبعض الآخر يهاجم الثنائي وردة وجيوفانا.

جيوفانا فال في أول تصريح لها بعد استبعاد عمرو وردة، انتقدت من يهاجمها، وقالت لا أفهم من يقولون أنني دمرت مستقبل عمرو وردة، وأنتقدت تصرفات عمرو وردة مع النساء.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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