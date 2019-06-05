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حب جماهير محمد صلاح يثير غضبه بعد فشله بالخروج من منزله لصلاة العيد – صور –

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
حب جماهير محمد صلاح يثير غضبه بعد فشله بالخروج من منزله لصلاة العيد – صور –
محمد صلاح

حب الجماهير ومتابعي المشاهير يصبح في كثير من الأحيان نقمة على حياة الشخص المشهور، وقد يكون سلوك التعبير عن هذا الحب فيه تجاوز لاحترام الخصوصية، وهذا ما أثار غضب نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، حيث تجمع مئات الأهالي في قرية نجريج بمحافظة الغربية،  أمام منزل صلاح، مما  منعه ذلك من الخروج وأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فقد فوجئ بحصار شعبي في مسقط رأسه، أدى إلى تدخل قوات الأمن ومحاصرة منزل صلاح لمنع الاهالي من اقتحام المنزل من أجل التقاط صور معه.

محمد صلاح غاضبًا وأول رد فعل

محمد صلاح محاصرًا في منزله
محمد صلاح محاصرًا في منزله

حب جماهير محمد صلاح يثير غضبه بعد فشله بالخروج من منزله لصلاة العيد - صور -

فرض قوات الأمن حصارًا حول منزل محمد صلاح ورفضهم خروجه لأداء صلاة العيد في مسجد القرية، أثار غضب النجم الدولي ويخرج عن صمته عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قال فيها : ” اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية.”

وكان صلاح قد حرص على السفر إلى مسقط رأسه لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته وأهل قريته بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول الإنجليزي.

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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