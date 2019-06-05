حب جماهير محمد صلاح يثير غضبه بعد فشله بالخروج من منزله لصلاة العيد – صور

حب الجماهير ومتابعي المشاهير يصبح في كثير من الأحيان نقمة على حياة الشخص المشهور، وقد يكون سلوك التعبير عن هذا الحب فيه تجاوز لاحترام الخصوصية، وهذا ما أثار غضب نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، حيث تجمع مئات الأهالي في قرية نجريج بمحافظة الغربية، أمام منزل صلاح، مما منعه ذلك من الخروج وأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فقد فوجئ بحصار شعبي في مسقط رأسه، أدى إلى تدخل قوات الأمن ومحاصرة منزل صلاح لمنع الاهالي من اقتحام المنزل من أجل التقاط صور معه.

محمد صلاح غاضبًا وأول رد فعل

فرض قوات الأمن حصارًا حول منزل محمد صلاح ورفضهم خروجه لأداء صلاة العيد في مسجد القرية، أثار غضب النجم الدولي ويخرج عن صمته عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قال فيها : ” اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية.”

اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019

وكان صلاح قد حرص على السفر إلى مسقط رأسه لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته وأهل قريته بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول الإنجليزي.