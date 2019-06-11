حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 موقع تذكرتي وأسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019

يهتم عشاق وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي بالبحث عن طريق موقع تذكرني حيث يكون من إحدى المواقع الرسمية التي يتم حجز تذاكر أمم إفريقيا من خلاله، فيوجد الملايين من المشجعين الذين لديهم رغبة في حضور أمم إفريقيا، والتي سوف يتم إقامتها في جمهورية مصر العربية، التي تم تحديدها فسوف تكون من 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو القادم، ويمكن لجميع محبي كرة القدم معرفة أسعار كل التذاكر الموجودة في أمم إفريقيا 2019 بداية من الدرجة الأولى، وحتى الدرجة الثالثة التي تبلغ من 150 جنيه وتصل لأكثر من 500 جنيه.

حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

حيت يمكن للمتقدمين حجز التذاكر للحضور في مباريات أمم إفريقيا وذلك من خلال موقع تذكرني عن طريق تنفيذ الخطوات التالية.

الدخول علي موقع تذكرني واختيار كلمة fan id.

تحديد الجنسية سواء كانت مصريه أو غير ذلك ووضع جميع البيانات المحددة منها اسم الدولة، واللغة وإضافة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

حيث يقوم موقع تذكرتي بإرسال رسالة بها كود رقم الهاتف الخاصة، واستكمال البيانات المطلوبة.

إدخال البيانات الشخصية وهي الاسم كاملا بداية من الاسم الأول حتى الأخير، ويتم إضافة اسم الأم كاملا.

كتابة فصيلة الدم والجنس، وبعد ذلك يتم وضع الرقم القومي، و يتم إضافة الصورة الشخصية.

في الخطوة الأخيرة يتم عرض جدول مباريات أمم إفريقيا، والملاعب التي تقام فيها المباراة حتى يتمكن المشجع من تحت تحديد المباراة التي يرغب في مشاهدتها، وكذلك معرفة الملعب الذي سيقام هذه المباراة فيه حيث يكون من ضمن الست الملاعب التي تم تحديدها لإقامة مباريات أمم إفريقيا فيها.

أماكن شراء التذاكر الخاصة بمباريات الأمم أفريقيا 2019

شراء التذاكر من فروع شركة أورانج للدرجة الأولى وهناك أماكن أخري لشراء تكون الدرجة الثانية، والثالثة.

تكون في مراكز الشباب في الحي السادس في مدينة 6 أكتوبر، وأيضا في نادي الشمس.

في المركز الأولمبي الموجود في المعادي، ويوجد أيضا في مركز شباب الشيخ زايد الموجود في الإسماعيلية.

و أيضاَ في نادي أصحاب الجياد الموجود في سموحة، ومركز شباب الجزيرة.

أسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019

الدرجة الأولى تبدأ من 600 جنيه، والدرجة الأولى العلوية تبدأ من 500 جنيه .

سعر تذكرة المقصورة الأمامية 2500 جنيه.

سعر تذكرة الدرجة الثانية 400 جنيه، والدرجة الثالثة 150 جنيه.

أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019 لغير مباريات مصر

سعر تذكرة أمم إفريقيا للدرجة الأولى 500 جنيه، والدرجة الثانية تبلغ 300 جنيه، والدرجة الثالثة تبلغ 100 جنيه.

رابط الدخول إلى موقع تذكرني لحجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 اضغط هنا

بالصور حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 عبر موقع تذكرتي