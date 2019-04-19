حسام البدري: سعيد بالفوز علي الأهلي وهزيمته لها طعم خاص

قال المدير الفني للنادي الأهلي سابقا والرئيس الحالي لنادي بيراميدز حسام البدري أنه سعيد للفوز على الأهلي، خاصة في مثل هذه الظروف التي تضاعف أهميته، وتعطيه لذة خاصة حيث أن الفوز عليه له طعم خاص، وتابع “البدري” رغم أني أهلاوي إلا أني لم يشعر بلذة الإنتصار هذه من قبل على باقي أندية الدوري.

يذكر أن الأهلي هُزم في المباراة الأخيرة التى جمعته مع فريق الأهرام في الدوري المصري، وهبط ترتيب الفريق للمركز الثالث بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي في الأسبوع نفسه من الدوري.

وكان “البدري” قد طالب جمهور الأهلي من قبل بتشجيع فريقه أمام الزمالك في فيديو شخصي بثه على مواقع التواصل اللإجتماعي، واستهجن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ مطلب البدري، وقال أن الأهلي لايشغله إلا تحسين ترتيبه في الدوري بأقدام لاعبيه فقط ولايعنيه ماذا تفعل الفرق الأخرى والجميع له كل الإحترام.

وأكد حسام البدري على أن الدوري مازال في الملعب وتمنى فوز بيراميدز بالدوري المصري لأنه الأجدر، وأشار في كلمته على فضائية mbc مصر إلى فوز بيراميدز على الأهلي مرتين في الدور الأول والثاني، ثم أكد على فكرة إنشاء النادي بتوجيه من تركي اّل الشيخ بعدها مباشرة، فهل تعتبر هذه سقطة من البدري على أن النادي أنشأ من أجل منافسة الأهلي، أم أن الرجل يعرف تماماً ماذا يقول؟! سنترك لكم أنتم الإجاية.

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