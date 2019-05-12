حسام حسن عن هزيمة سموحة أمام الأهلي: «اتظلمنا لكننا نجتهد»

قال حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، بعد هزيمة النادي هدف مقابل لا شيء أمام نادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت، إن النادي اجتهد، وفريق سموحة كان بالمستوى المطلوب رغم النقص الكبير حتى بلغ عدد لاعبي سموحة لـ 8 لاعبين فقط بدلًا من 11.

وتعليقًا على هزيمة سموحة أمام الأهلي في الدقيقة السابعة وخمسة وخمسين دقيقة في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني من المباراة قال حسام حسن لـ ( أون سبورت 2)، مساء أمس: «مبروك للنادي الأهلي وآداء نادي سموحة كان محترم للغاية في ظل ظروف الكرة المصرية والمنظومة الحالية، ولكن ما حدث من سقوط طاولة وزجاجات مياه على لاعبي نادي سموحة، لا يرضي المسلمين ولا أي أديان».

وتابع حسام حسن: «ظلمنا ولكننا اجتهدنا ونحاول في المنظومة الحالية، والآن باقي مبارتين لنادي سموحة ونجتهد في فوزهما، ولقد أدرنا الفريق في ظروف صعبة وأي ما كان يأتي به الله فهي تجربة مهمة والنجاح يحتاج مجهود وعدم التوفيق وارد ولكنني راض عن آداء الفريق وكذلك جهاز نادي سموحة، والحمدلله نجمع النقاط لعبور الكبوة التي كان يعاني منها فريق سموحة لكرة القدم طوال العام الصعب».

إبراهيم حسن يستنكر زيادة زمن الوقت بدل الضائع من حكم مباراة الأهلي وسموحة

من جهته استنكر إبراهيم حسن، مدير الكرة في نادي سموحة، زيادة زمن الوقت بدل الضائع في مباراة الأهلي وسموحة قائلًا إن ذلك لا يحدث في مباريات الكرة الخماسية، وكرة السلة ناهيك عن كرة القدم.

وشكك إبراهيم حسن في نزاهة الحكم أمين عمر متساءلًا إذا ما كان الوضع مختلف ونادي سموحة هو المتقدم على النادي الأهلي هل سيعطي هذا الوقت الزائد من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني من المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 12-5-2019 الأهلي متصدر بمقدار 70 نقطة