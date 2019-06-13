“حصريا” جدول ومواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة عام 2019 على الأراضي المصرية، فكان من للمفترض أن تنظمها دولة الكاميرون إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب التنظيم من الكاميرون لمصر، نظراً لعدم جاهزية البنية التحتية للكاميرون مما يعوق من استقبالها للبطولة، هذا وقرر الاتحاد الأفريقي اختيار مصر لاستضافة البطولة، إذ يشارك في البطولة حوالي 24 منتخب وتم تقسيمهم حوالي 6 مجموعات، بواقع أربع فرق لكل مجموعة.

استعدادات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019 :

الجدير بالذكر أن إجراءات استقبال البطولة تمت على قدم وساق وبوتيرة متسارعة، حيث خصصت الدولة أربعة محافظات لاستضافة البطولة وست استادات في مقدمتهم ستاد القاهرة التي تقام عليه مباريات المجموعة الأولى، واستاد السلام واستاد الدفاع الجوي واستاد الإسماعيلية، واستاد برج العرب بالإسكندرية.

من المنتظر ان تقام مباريات المجموعة الثالثة ستقام على استاد الدفاع الجوي،ونقدم لكم فيما يلي مواعيد مباريات المجموعة الثالثة، فتابعونا.

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية :

• أولاً، مباراة السنغال ضد تنزانيا يوم 23-6-2019 في تمام 7.00 مساءً على استاد الدفاع الجوي.

• ثانياً، مباراة الجزائر ضد كينيا يوم 23-6-2019 في تمام 10.00 مساءً على استاد الدفاع الجوي.

• ثالثاً، مباراة السنغال ضد الجزائز يوم 27-6-2019 الساعة 7.00 مساءً على استاد الدفاع الجوي.

• رابعاً، مباراة كينيا ضد تنزانيا 27-6-2019 في تمام الساعة 10.00 مساءً على استاد الدفاع الجوي.

• خامساً، مباراة كينيا ضد السنغال 1-7-2019 في تمام 9.00 مساءً على استاد الدفاع الجوي.

• سادس مباراة، ستكون بين تنزانيا والجزائر 1-7-2019 في تمام الساعة 9.00 مساءً على استاد السلام بالإسكندرية.