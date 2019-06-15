“حصريا” مواعيد مباريات المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

يعرف المنتخب الجزائري بأنه واحداً من أقوي وأهم المنتخبات العربية على الإطلاق، فله قوة هجومية ضاربة تميزه عن غيره من المنتخبات، ولعل السر وراء ذلك هو تواجد عدد من نجوم الكرة المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة، ومن أبرز نجوم الجزائر اللاعب رياض محرز لاعب فريق المان سيتي الذي حقق لقب بطل الدوري الإنجليزي هذا العام، وهنا نقدم لكم مواعيد مباريات المنتخب الجزائري الشقيق فتابعونا.

المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية :

خلال إبريل الماضي، تم عقد قرعة البطولة تحت سفح أهرامات الجيزة، وأسفرت تلك القرعة عن وقوع المنتخب المصري المنظم لبطولة في المجموعة الأولى، أما عن المنتخب الجزائري فوقع في المجموعة الثالثة بصحبة كلاً من السنغال وكينيا وتنزانيا، وهي مجموعة متوسطة من حيث الصعوبة، وتجدر الإشارة إلى أن مباريات تبك المجموعة ستقام على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019 :

يذكر بأن هذه النسخة تأتي إلينا بنظام جديد للغاية، إذ يشارك فيها حوالي 24 منتخب ممكن تمكنوا من خوض تصفيات بطولة أمم أفريقيا بسهولة، حيث تم تقسيمهم على ست مجموعات، ليكون المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من السنغال وكينيا وتنزانيا، وإليكم مواعيد مباريات منتخب الجزائر، الذي نتمنى له التوفيق في هذه البطولة :

• الجولة الأولى، الجزائر ضد كينيا يوم الأحد 23- 6 الساعة العاشرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

• الجولة الثانية، الجزائر ضد السنغال يوم الخميس 27 يونيو الساعة السابعة مساءً.

• الجولة الثالثة، الجزائر ضد تنزانيا الساعة التاسعة مساءً.