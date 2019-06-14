“حصريا” نقدم لكم جدول ومواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

تستعد مصر خلال الأيام القليلة القادمة لاستقبال بطولة تتوجه أنظار العالم كله لمشاهدتها، وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها 32 إذ اختار الكاف أم الدنيا لتكون هي المستضيفة للبطولة، بعد استبعاد الكاميرون نظراً لعدم توافر البنية الأساسية القوية التي تتحمل استقبال تلك البطولة العريقة، هذا وقد تم إجراء قرعة البطولة بجانب الأهرامات، والتي أسفرت عن 6 مجموعات بواقع أربع منتخبات لكل مجموعة، وهنا يتمحور حديثنا حول المجموعة الخامسة، فتابعونا.

المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية :

يتساءل الكثير عن المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا، وهنا نجيبكم إذ تتكون تلك المجموعة من منتخب تونس الشقيق، ومنتخب أنجولا، ومنتخب موريتانيا ومنتخب مالي، وهي مجموعة متوسطة إذ ما قارناها بالمجموعة الرابعة التي وصفها الخبراء الرياضيون بأنها مجموعة الموت.

من ناحية أخرى، هناك الكثير من التساؤلات التي أُثيرت حول إذاعة مباريات البطولة، وهنا نود أن نؤكد أن الناقل لها مجموعة قنوات Bein sports، بجانب القناة التي تم إطلاقها مؤخراً وهي قناة تايم سبورت التي تنقل مباريات مصر وبعض المباريات الأخرى في البطولة.

مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا :

تجدر الإشارة إلى أن مباريات المجموعة الخامسة ستقام على نلعب استاد السويس، ونقدم لكم بالتفصيل موعد مباريات تلك المجموعة :

• مباراة تونس ضد أنجولا 24 يونيو، الساعة 7:00 مساءً.

• مباراة مالي ضد موريتانيا 24 يونيو، الساعة 10:00 مساءً.

• مباراة توتس ضد مالي 28 يونيو، الساعة 4:30 عصراً.

• مباراة موريتانيا ضد أنجولا 29 يونيو، الساعة 4:30 عصراً.

• مباراة موريتانيا ضد تونس 2 يوليو الساعة 9:00 مساءً.

• مباراة أنجولا ضد مالي 2 يوليو، الساعة 9:00 مساءً، على استاد الإسماعيلية بدلاً من السويس.