حقيقة إعادة نهائي أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي

في خبر عاجل، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن إعادة مباراة الإياب بين الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث قررت اللجنة التنفيذية بالكاف رسميا إعادة المباراة في بلد محايد، على أن تقام تلك المباراة بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام بمصر، هذا ولم يحدد الكاف حتى الآن اسم البلد المحايد الذي سوف يستضيف نهائي الأزمة.

هذا وسوف يُرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطاب رسمي للترجي التونسي، يخطره فيه بقراره العاجل بشأن إعادة المباراة، ويطالبه فيه بإعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية والدروع، يذكر أن مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي أبطال أفريقيا، شهدت انسحاب بطل المغرب، بعد إلغاء حكم اللقاء لهدف صحيح، مع رفضه اللجوء لحكم الفيديو var، وثبت بعد ذلك أن تقنية الفيديو لم تكن تعمل خلال لقاء العودة.