حقيقة إقالة “خافيير أجيري” بعد هزيمة مصر ضد جنوب افريقيا وتوديعه البطولة

بعد الهزيمة الغير متوقعة التي تلقاءها المنتخب المصري أمام جنوب افريقيا يوم أمس السبت 6-7-2019 ضمن مواجهات دور الـ 16، أصبح مصير المدير الفني للفراعنة خافيير أجيري مجهول، وتحدثت العديد من التقارير الرياضية أن المسؤوليين داخل المنتخب المصري قرروا إقالة المدير المكسيكي بعد خروج المنتخب الوطني من البطولة التي تنضمها جمهورية مصر العربية حتى 19 يوليو الجاري.

إقالة المدير الفني للمنتخب المصري بعد الهزيمة أمام جنوب افريقيا:

أداء مخيب للأمال وهزيمة غير متوقعة تلقاها المنتخب المصري أمام جنوب افريقيا، لتبدأ بعدها التقارير الإعلامية لتؤكد أن قرار اقالة المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أجيري يعتبر الأقرب حيث تسيطر حالة من الغضب والحزن على مسؤولي الجبلاية والجمهور المصري الذي بات يحلم بتحقيق اللقب بعد فوز الفراعنة كافة مبارياته السابقة حاصداً 9 نقاط، لكن جنوب افريقيا بدتت أحلام وطموحات المصريين بالحصول على اللقب، كما أن لاعبي المنتخب المصري استهانوا بخصمهم وظهروا بأداء متواضع للغاية مما تسبب في اقصاءهم من البطولة بشكل مفاجئ.

وقال مصدر مسؤول أنه يتوجب على خافيير أجيري أن يتحمل نتيجة الخطأ الذي ارتبكه في اختيار تشكيلة الفريق التي خاض لها المواجهة وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين واستبعاد آخرين دون أن يوضح الأسباب، مشدد أن الجمهور المصري كان يترقب الحصول على اللقب ومتعطش لهذه الفرحة ويجب أن يتم محاسبة من تسبب في إهدار حلم 90 مليون مصري خاصاً أن البطولة أقيمت على أرضهم وبين جماهيرهم.