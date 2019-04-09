إقالة زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي الخبر الهام والذي تتساءل عنه الجماهير وعن حقيقته، وهل هو خبر صحيح أم لا، حيث تم تداول خبر الإقالة بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبة الجماهير العريضة بإقالة المدرب والمدير الفني الكرواتي على خلفية تراجع الفريق فنيا، ودخوله في سلسلة من النتائج السلبية، حيث خسر الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي، كما خسر مؤخرا من الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

حقيقة إقالة زوران ماميتش مدرب الهلال

أكدت عدة مصادر الآن، أن إدارة الهلال قد عقدت العزم فعليا على إقالة زوران ماميتش، حيث قال الإعلامي “عبد العزيز المريسل”، أن إدارة الهلال قد قررت إقالة المدير الفني الكرواتي، وأن القرار جاهز وقبل عودة الفريق إلى الرياض قادمة من الدوحة، هذا وقد أكدت عدة مصادر أنه في حال إقالة المدرب سيتم دفع الشرط الجزائي في عقده.

كما أكدت عدة مصادر الآن، أن هناك اجتماع لأعضاء شرف الهلال الآن، اليوم الثلاثاء، لإقالة زوران ماميتش من مهمته رسميا، فتابعونا مع كل جديد.

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