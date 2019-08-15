ما هي حقيقة إقالة كاتانيتش مدرب منتخب العراق الأول هو سؤال يشغل تفكير الجميع الان بعد خسارة منتخب العراق لبطولة غرب آسيا والتي أقيمت على ملعبه وبين جماهيره، هذا وقد تضاربت الأنباء حول إقالة المدرب السلوفيني اليوم، حيث سنتناول معكم حقيقة تلك الإقالة، وكل التصريحات الهامة بخصوص هذا الأمر، يذكر أن منتخب العراق قد خسر أمس الأربعاء أمام البحرين بنتيجة 0-1 في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا.

حقيقة إقالة كاتانيتش مدرب العراق

بعد انتشار أخبار تفيد بإقالة المدير الفني السلوفيني لمنتخب العراق كاتانيتش، خرج رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عبد الخالق مسعود، ونفى تلك الأنباء، وأكد عدم صحة خبر إقالة كاتانيتش، مؤكدا أن الاتحاد سوف ينعقد بعد ثلاثة أيام، وسيقيم أداء كاتانيتش خلال الفترة الماضية، على أن يتخذ قرار بعد جلسة التقييم تلك لمدرب المنتخب.

تأتي تصريحات رئيس الاتحاد العراقي تلك، بعد تأكيد عدة مصادر صحفية رياضية عراقية، أن الاتحاد أرسل برسالة إلى وكيل أعمال كاتانيتش، تفيد بانتهاء مشوار هذا المدرب مع المنتخب الوطني، كما أكدت تلك المصادر أن مدرب منتخب العراق الجديد سيكون عبد الغني شهد المدير الفني الوطني.