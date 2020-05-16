حقيقة إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا.. وزارة الرياضة تحسم الجدل

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية على مواقع إخبارية وصفحات على السوشيال ميديا عن إلغاء الدوري المصري لكرة القدم، جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، فيما نفت وزارة الشباب والرياضة، تلك الأنباء، مطالبة بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الموثوقة لتلقي المعلومات.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها اليوم السبت، إن ما جرى تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأن الدوري بجميع أقسامه، والنشاط الرياضي بشكل كامل في مصر لم يتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن.

شوبير يعلن اقتراب إلغاء الدوري المصري

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد قال في تصريحات تلفزيونية على فضائية “أون تايم سبورتس”، إن قرار إلغاء الدوري المصري لكرة قد اقترب، بسبب أزمة فيروس كورونا خصوصًا مع انتشاره مؤخرًا وزيادة الإصابات به، مضيفا أن قرار إلغاء النشاط الكروي بالكامل في مصر سيصدر في وقت قريب.

وتابع شوبير، أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، اتفقا خلال اجتماع على إلغاء جميع المسابقات الرياضة في مصر خلال هذا الموسم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد على أن يجري الاستعداد مبكرًا للموسم الجديد.

شبه معجزة

ورأى “شوبير” في سياق حديثه عن قرب إلغاء الدوري المصري لكرة القدم، أن إقامة هذا الدوري “شبه معجزة” على حد وصفه، وأن الساعات المقبلة سيُحسم فيها الأمر وسيتخذ فيها القرار، لافتًا إلى أن 14 ناديًا في مصر طلبوا بإصدار هذا القرار، حماية للاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.