حقيقة استقالة الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم

تقدم رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم فادي الدباس باستقالته من منصبة، وتقدم جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باستقالتهم أيضا إلى الأمين العام، وذلك صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2019، قبل ساعات من مباراة منتخب سوريا الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 المقامة الآن بالعراق، استقالة الاتحاد السوري لكرة القدم، تأتي بعد سلسلة من النتائج السيئة للمنتخب الأول، خلال الفترة الماضية، والإخفاقات المتتالية، وكان آخر تلك النتائج في بطولة غرب آسيا بعد الخسارة من لبنان في أولى مباريات المنتخب في البطولة.

هذا ويعقد رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد، للحديث عن استقالة الاتحاد السوري لكرة القدم، وخارطة الطريق القادمة لكرة القدم السورية طبقا للوائح والقوانين الرسمية، كما من المرتقب أن يشهد المؤتمر الإعلان عن قيادة فنية جديدة للمنتخب السوري خلال بطولة غرب آسيا حاليا.

باستقالة الاتحاد السوري لكرة القدم رسميا اليوم برئاسة فادي الدباس، تكون مهمة الطاقم الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني فجر إبراهيم قد انتهت رسميا، هذا وتترقب الجماهير الاسم الذي سيقود المنتخب خلال الفترة القادمة، وخاصة أن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا ستبدأ مع بداية شهر سبتمبر 2019 القادم.