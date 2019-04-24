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حقيقة استقالة الدكتور أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

ما هي حقيقة استقالة الدكتور أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني وما هي أسباب استقالة رئيس الهلال أسئلة كثيرة تشغل تفكير جماهير الزعيم السوداني، وذلك بعد تداول أخبار كثيرة في هذا الشأن، وبالفعل تقدم الدكتور أشرف سيد أحمد باستقالته رسميا من رئاسة نادي الهلال، اليوم، بعد ساعات قليلة من خروج الفريق من البطولة الكونفدرالية والخسارة من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1-2.

أكد خبر استقالة رئيس نادي الهلال المدير العام لقناة النادي، والصفحة الرسمية للفريق على مواقع التواصل الاجتماعي، استقالة الكاردينال اليوم، تأتي خلال فترة ولايته الثانية للنادي، حيث فاز لأول مرة برئاسة الهلال عام 2014 بعد الفوز في الانتخابات أمام صلاح إدريس، وبعدها فاز بفترة رئاسة ثانية للنادي، فمن سيكون رئيس الهلال السوداني الجديد؟.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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