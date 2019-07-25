حقيقة تعاقد الزمالك مع حسام البدري لتدريب الفريق الأول بالنادي

ما هي حقيقة التعاقد مع حسام البدري لتدريب نادي الزمالك سؤال يشغل تفكير الجميع الآن بعد إعلان البدري عودته للتدريب مرة أخرى، حيث سنتابع معكم من خلال هذا التقرير أهم المستجدات بخصوص من هو النادي أو المنتخب الذي سيقوده البدري خلال الفترة القادمة، ومن هو مدرب الزمالك الجديد، بعد وجود أنباء قوية تؤكد رحيل الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة خالد جلال بعد مباراة القمة.

حقيقة التعاقد مع حسام البدري لتدريب نادي الزمالك

على الرغم من نفي رئيس نادي الزمالك خبر التفاوض مع البدري لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول، إلا أن الكثير من المصادر، تؤكد المفاوضات الجادة مع حسام البدري ليكون مدرب الزمالك الجديد جارية الآن، بعض المصادر أكدت اقتراب البدري بشدة لتدريب القلعة البيضاء، لكن البدري يتمسك بالكابتن أحمد حسن ليكون مديرا للكرة، هذا الطلب الذي يلقى رفضا من إدارة النادي نظرا لوجود مشاكل بين النجم أحمد حسن ورئيس الزمالك، والبدري يفضل اتجاه المصالحة بين الطرفين لحاجته للعميد.

وحتى هذه اللحظة تسير المفاوضات في سرية تامة، يذكر أن الكابتن حسام البدري قد استقال من منصبه الأخير رئيسا لنادي بيراميدز، وقرر عودته للتدريب، بعض التقارير أكدت أن محطة البدري القادمة هي نادي الزمالك، والتقارير الأخرى أكدت أن محطته القادمة هي منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفا للمُقال “أجيري”، تابعونا مع كل جديد.