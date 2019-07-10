طارق حامد أحد أهم نجوم كرة القدم المصرية، وصاحب الأداء الرجولي والقوي دائما داخل المستطيل الأخضر، سيكون نجم الزمالك ومصر “طارق حامد” هو حديث سوق الانتقالات الصيفية 2019، بعد تألقه اللافت مع نادي الزمالك وقيادته للفريق للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019، وتتساءل الجماهير الآن عن “حقيقة انتقال طارق حامد لنادي الاتحاد السعودي؟” بعد ارتباط اسم اللاعب بعميد الأندية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، ورغبة عدة أندية أخري في الظفر بخدمات هذا النجم.

حقيقة انتقال طارق حامد لنادي الاتحاد السعودي

أكدت عدة مصادر اعلامية سعودية، قبل المصادر الإعلامية المصرية، رغبة نادي الاتحاد السعودي في ضم النجم طارق حامد، وأكدت المصادر، أن اتحاد جدة السعودي، تقدم بعرض رسمي للزمالك لضم حامد، مقابل 2 مليون دولار للزمالك، وما يقرب من 1.5 مليون دولار لللاعب، هذا وتدرس إدارة الزمالك الآن تفاصيل هذا العرض، للرد على الجانب السعودي، وسط أنباء عن موافقة اللاعب على العرض السعودي لخوض تجربة احترافية جديدة.

وطارق حامد من مواليد مدينة المنصورة المصرية في أكتوبر 1988، يبلغ من العمر الآن 30 عاما، لعب لنادي طلائع الجيش، ثم لنادي سموحة السكندري، قبل أن ينضم للزمالك عام 2014، مثل منتخب مصر الأول في 27 مباراة.