حقيقة انتقال نبيل دونجا لاعب بيراميدز لنادي الزمالك في الانتقالات الصيفية

تناولت وسائل الاعلام خبر انتقال نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز لنادي الزمالك في الانتقالات الصيفية، وأن دونجا أعطى الموافقة المبدئية للانتقال للزمالك ويتم الاتفاق على الأمور المالية وانهاء الصفقة مع ادارة نادي بيراميدز، وذلك بعد الاهتمام الكبير من نادي الزمالك بالحصول على خدمات لاعب وسط الملعب الذي يعتبر البديل المناسب لطارق حامد لتشابه أسلوب اللعب القتالي في منطقة وسط الملعب.

حقيقة انتقال دونجا للزمالك

نفى مدير أعمال دونجا لاعب نادي بيراميدز انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك وكل ما تناولته وسائل الاعلام في الساعات الماضية مؤكداً بأن دونجا مستمر مع بيراميدز في الموسم القادم وأن اللاعب لن يرحل إلا للإحتراف الخارجي وأكد أن دونجا تلقى بعض العروض الخارجية التي يتم دراستها من قبل نادي بيراميدز ومنها عرض نادي الزمالك وذلك بعد المستوى الكبير والرائع الذي يقدمه دونجا لاعب خط الوسط الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة جداً.

لماذا يرى الزمالك دونجا أفضل الصفقات

يعتبر نبيل دونجا من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر والذي يقدم أداء ثابت طوال الموسم وهو اللاعب الوحيد القادر على تعويض نجم خط وسط الزمالك طارق حامد، ويعتبر هدف الزمالك نبيل دونجا سيفتح باب الرحيل أمام محمود عبد العزيز الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الأن ولم يثبت نفسه في صفوف الفريق في الفترة القادمة، ولذلك يسعى نادي الزمالك بكل قوة للظفر بخدمات دونجا واستغلال العلاقات الطيبة مع ادارة نادي بيراميدز.