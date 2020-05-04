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حقيقة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة

بواسطة أحمد سعيد
حقيقة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري تعرف على حقيقة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة

حسم اتحاد كرة القدم الجدل المثار بشأن إمكانية تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز في هذا الموسم إذا ألغيت المسابقة، إذ أكد مصدر بالاتحاد أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن المسابقة إذ ألغيت فلن يكون هناك بطل للموسم الحالي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إنه سيجري حسم مشاركة الأندية في البطولات القارية خلال الموسم المقبل، بالاعتماد على ترتيب الموسم الكروي الماضي، مؤكدًا أن اتحاد الكرة حريص على استكمال الدوري الحالي، لكن الجميع ينتظر قرارًا من وزارة الصحة والسكان بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

حقيقة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري

وفي سياق الرد على شائعة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة، كان اتحاد الكرة، قد نفى، يوم أمس الأحد، تسلمه خطابات من أندية بالدوري الممتاز تطالب فيها بإلغاء المسابقة خلال الموسم الكروي الحالي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر داخل “الجبلاية”: إن اتحاد الكرة لم يصله خطابات رسمية من أي ناد في الدوري يطلب فيه إلغاء المسابقة، مؤكدًا أن كل ما يُشاع عن طلب 13 ناديًا إلغاء المسابقة بشكل رسمي غير صحيح.

اجتماع مع وزير الرياضة

وفي سياق نفي شائعة فوز النادي الأهلي بلقب الدوري إذ ألغيت المسابقة الحالية، فقد استعرض وزير الرياضة، أشرف صبحي، مع مسئولي اتحاد الكرة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي، خلال استقباله لجنة من الاتحاد في مكتبه على رأسهم، عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وحضور أعضاء اللجنة وهم:

  • جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة.
  • الدكتورة سحر عبد الحق، عضو .
  • الدكتور أحمد عبد الله، عضو.
  • الكابتن محمد فضل عضو.
  • الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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